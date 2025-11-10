Italia, Gattuso: "Chiesa assente per scelta sua! Berardi? Vi spiego"

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, al primo giorno di raduno è intervenuto in conferenza stampa e, tra le tante cose, ha raccontato anche il motivo dell'assenza di Federico Chiesa: "lo parlo spesso con lui e bisogna rispettare le scelte, le problematiche che ognuno di noi ha. lo so bene cosa ci diciamo, devo rispettare ciò che mi dice il giocatore. Altro non posso dire, ma la verità è questa".

Quindi è una scelta più di Chiesa? "Sì, sì... E' di facile lettura".

Perché Berardi non c'è? Il tifoso si diverte meno guardando queste partite? "E' complicato giocare da noi. Ci sono allenatori maestri a livello tattico, quando trasmetti palla e c'è poco spazio. lo mi diverto molto quando una squadra passa in vantaggio, così l'altra si apre e si inizia a vedere qualcosa di diverso. Berardi come gli altri, nessuno mette in dubbio le sue qualità. Lo sto seguendo, so cosa ci può dare ma poi faccio delle scelte. Sappiamo le sue qualità, vediamo".