Auriemma distrugge Mughini: "Un avvoltoio sul cadavere di Diego, frasi disgustose e offese senza pudore!"

Clima teso negli studi di Tiki Taka di Piero Chiambretti, dove ovviamente il tema caldo è quello legato a Diego Armando Maradona. Cosi Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, si è espresso sulla questione attaccando in maniera forte e dura Giampiero Mughini: "Non ho potuto sentire tutte le frasi rivolte da Mughini in questi giorni, provocano il disgusto in chi le ascolta. Offese rivolte senza pudore quando la salma di Maradona era ancora calda sul suo letto di casa. Mughini, io non ti chiedo di domandare scusa perchè non ne saresti capace, ma potresti tacere. Non sei stato in grado di rispettare il più grande calciatore della storia nemmeno dopo morto. Ricordati che anche in guerra esiste l'onore delle armi da riconoscere al nemico riverso sul suo algido sacello, hai dato la sensazione che non vedeva l'ora di accanirti come un avvoltoio sul suo cadavere sfatto come tu hai detto in precedenza, da una vita anche troppo spericolata. Nemmeno in questa circostanza ti sei limitato ad esprimere un giudizio sul valore della persona, ti sei accanito ulteriormente su Napoli ed i napoletani che quando ti incontrano per strada ti apostrofano come meriti lì dove non porti rispetto per la storia di questa città".