Auriemma: "Domenica importante, ma non decisiva. Due rientri importanti per Spalletti"

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare del prossimo Napoli-Milan e della lotta Scudetto in generale. Ecco le sue parole:

Napoli-Milan mette in palio una fetta importante di campionato...

“Sì, senza dubbio. Ma non dimentichiamoci che la stagione è ancora lunga, ci sono tanti punti a disposizione e tanti ostacoli da superare. Sarà importante ma non decisivo, è troppo presto”.

Chi ha più da perdere?

“Nessuno perché sono convinto che sia Milan che Napoli lotteranno fino alla fine per lo Scudetto. Su queste due squadre, tra l’altro, mi ero espresso favorevolmente già dall’inizio della stagione. L’unica su cui riponevo delle perplessità era l’Inter per i vari cambiamenti che ci sono stati”.

Il Milan parte svantaggiato rispetto al Napoli?

“Sulla carta e come organico no. Forse in termini di consapevolezza sì. Le tante assenze non stanno aiutando Pioli mentre Spalletti recupererà i suoi effettivi, soprattutto Lozano e Anguissa. E’ in ogni caso una partita aperta ad ogni esito”.