Auriemma elogia la gestione ADL: “Kvara preso a soli 10mln e ora già vale almeno il triplo”

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Pressing su Canale 5: “Il calcio in Italia lo si fa come fanno Napoli e Milan. Il Napoli va a prendere uno come Kvaratskhelia a 10 milioni di euro, già oggi vale almeno il triplo. Il calcio è cambiato, bisogna guardare a De Laurentiis a Napoli e Cardinale al Milan. Se veramente Mendes avesse portato i 100 milioni di euro per Osimhen e Cristiano Ronaldo, state certi che oggi Osimhen non sarebbe stato un giocatore del Napoli, ma senza rimpianti. Bisogna avere lo scouting e le idee, non quelli che hanno tanti soldi in tasca e possono comprare chi vogliono sbagliando come ha fatto la Juve negli ultimi 5 anni”.