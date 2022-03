Auriemma: “Fabian via se non rinnova, altrimenti farà la fine di Milik. Il Napoli ha altre priorità”

"Per la prossima gara non cambierei pressoché nulla, salvo il ritorno di Insigne dall'inizio e Politano a gara in corso".

"Per me si vince lo scudetto con altri 25 punti. Il Napoli può farli come ad inizio campionato, mentre Inter e Milan non li faranno. Per la prossima gara non cambierei pressoché nulla, salvo il ritorno di Insigne dall'inizio e Politano a gara in corso". È l'auspicio del giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. "Io credo che gli arbitri non siano assolutamente in malafede, ma esseri umani deboli che sbagliano al cospetto delle grandi squadre così come accaduto ai danni del Torino nella gara con l'Inter. Come la risolvi? - si chiede Auriemma -. Con il challenge, ad esempio con Juric che richiamava l'arbitro in occasione del fallo su Belotti in area".

A Verona "il 4-3-3 ha funzionato perché hanno funzionato gli uomini. Hai dato al centrocampo un uomo come Anguissa, anche se - ha puntualizzato Auriemma - non ci sono i titolarissimi a prescindere. Infatti, in vista del Napoli che verrà "mi aspetto che vada via Fabian se non rinnova, altrimenti farà la fine di Milik. Lo spagnolo è un ottimo calciatore, ma sostituibilissimo. Le priorità sono riscattare Anguissa e rinnovare l'accordo con Juan Jesus".

In questa stagione, il Napoli ha il tabù Maradona. E i numeri lo dimostrano. "Sono tre anni - ha sottolineato il giornalista - che in casa gli azzurri non riescono a dettare legge e sono rimasti sempre al di sotto del rendimento rispetto alle gare giocate in trasferta. Ora c'è l'Udinese e, oltre che vincere, servirà che i cinque diffidati - ha concluso Auriemma - facciano attenzione al cartellino per non saltare la gara successiva con l'Atalanta".