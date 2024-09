Auriemma fiducioso: “Conte un mago, il Napoli può vincere lo scudetto!”

Il giornalista Raffaele Auriemma, ai microfoni di SportMediaset, si è espresso così sulle prospettive del Napoli

Il giornalista Raffaele Auriemma, ai microfoni di SportMediaset, si è espresso così sulle prospettive del Napoli: “Come ti trasformo il Napoli in un mese o poco più. Potrebbe anche essere il titolo di una commedia realizzata e prodotta dalla FilmAuro e invece no, è la storia vera e raccontata da Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Dal 18 agosto in avanti, dopo la sconfitta rovinosa contro il Verona e la qualificazione in coppa Italia solo ai rigori, il percorso di Conte è stato luminoso. Soltanto un gol subito in quattro partite, tre vittorie, il pareggio sul campo della Juventus. Vedendo la consistenza del Napoli, la capacità del suo allenatore di saper trasformare se stesso cambiando modulo, con la Juve in costruzione, l’Inter in crisi di appagamento e il Milan che ha la fiammata del derby e poco altro ancora, attenzione: il Napoli di Antonio Conte può vincere lo scudetto!”.