Auriemma: "Il Napoli farebbe bene a trovare una sistemazione per Fabian e Zielinski”

"Il Napoli è più squadra della Roma, ma devono giocare tutti con una tensione agonistica elevata e da ora si giocherà due fiches per lo scudetto: una proprio con i giallorossi e l'altra con l'Empoli essendoci, in quella giornata, il confronto incrociato tra milanesi e romane". È l'opinione di Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

"Il Napoli farebbe bene a trovare una sistemazione per Fabian Ruiz e Zielinski perché anche con la Fiorentina, che ha travolto gli azzurri proprio a centrocampo, non hanno dato quello che ci si aspetta da loro. Spalletti, che reputo il miglior allenatore d'Italia insieme con Italiano - ha osservato il giornalista - ha le sue responsabilità: Rrahmani che non si allena nella rifinitura va lasciato in panchina e in mezzo al campo, mancando Anguissa, serviva più filtro e non è stato messo Demme - ha concluso Auriemma - come mi sarei aspettato in una partita del genere".