Auriemma: "Il Napoli per fatturato non può fare la corsa alla Juve con le sue armi, ovvero comprare top player"

Nel corso di Canale 8, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato della sfida di Ancelotti alla Juventus: "Mi piace evidenziare le frasi di Ancelotti, sono educative e tendono a sprovincializzare il tifo perché battere la Juve significa finirci sopra e non vincere solo la gara singola. C'è sostanza nelle dichiarazioni, in 6 stagioni su 8 la Juve ha meritato, in altre 2 non ne sono proprio convinto perché il Napoli ha tenuto testa alla Juve. Non possiamo però pensare di farlo con le loro armi, ovvero comprare i giocatori più forti, ma serve quello che hanno fatto Sarri ed anche Mazzarri valorizzando il gruppo. Non si può pensare di rispondere a CR7, a quel punto loro hanno la meglio perché fatturano molto di più".