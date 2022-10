Auriemma: "Il sostituto di Osimhen sarà un centravanti del 2003, mi ha incantato!"

Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A

Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A: "Ho avuto modo di vedere tutto il pomeriggio su wyscout tutto quello che sa fare un attaccante che, per come la vedo io, diventerà un calciatore meraviglioso. Ve lo dico ora: diventerà il centravanti degli azzurri quando sarà ceduto Osimhen. L'ho seguito con grande attenzione e ne sono rimasto impressionato. Se vi dico la nazionalità oppure il campionato in cui milita poi diventa semplice scoprire di chi si tratta. Vi posso dare un solo indizio: è un 2003, ma non aggiungo altro. Ripeto: sono rimasto incantato dalle qualità di questo ragazzo".