Auriemma: “Kvara è in difficoltà! La sua valutazione cala se continua a giocare”

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Tele A, nel corso di Si Gonfia La Rete

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Tele A, nel corso di Si Gonfia La Rete: "Kvara o Neres? Conte sarà molto combattuto, per un semplice motivo: lui a inizio anno si è esposto in maniera dichiarata per Kvaratskhelia. Alla sua presentazione disse: ‘Kvaratskhelia da qui non va via’, e quella sua determinazione probabilmente ha scoraggiato qualche acquirente che voleva prenderlo.

L’acquirente avrà pensato che se Conte dice che non va via… Il prezzo di Kvara cala se continua a giocare. Se il Napoli vuole che Kvaratskhelia mantenga alto il livello della sua valutazione, non deve giocare, perché se gioca più si capisce che è in difficoltà. Non deve giocare titolare. Se hai Neres metti lui, e poi c’è Politano che dal punto di vista del rendimento è un giocatore fondamentale”.