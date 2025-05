Rai - Sudakov vicinissimo! Attesa per il sì di De Bruyne, ADL ha una strategia per trattenere Conte

Nel corso della 'Domenica Sportiva', il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle trattative che sta portando avanti il Napoli per la prossima stagione: "Aurelio De Laurentiis intende presentarsi al vertice con Antonio Conte portando in dote campioni affermati.

Dopo l'ingaggio del giovane Marianucci, vicinissimo l'arrivo dall'Ucraina di Sudakov dello Shakhtar, costerà 40 milioni di euro. Attesa per il sì del belga De Bruyne, per lui offerto un biennale da 16 milioni netti (8mln a stagione, ndr.) più un bonus milionario alla firma. Belga legatissimo a Lukaku. In attacco piace Lucca. La Juventus nel frattempo ha offerto 80 milioni per Osimhen ricevendo un momentaneo rifiuto. Giuntoli pronto a riformulare l'offerta al Napoli. II club di De Laurentiis non vuol perdere Conte, per riuscirci l'unica strategia è un mercato da Champions".