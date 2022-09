Auriemma: "Lobotka unico insostituibile. Kvara? Un campione. Osimhen? Un animale"

"Ci siamo ripresi la nostra dimensione, quella di squadra capace anche di vincere lo scudetto".

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sui suoi canali social la vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Lazio: "Ci siamo ripresi la nostra dimensione, quella di squadra capace anche di vincere lo scudetto perché in quell’undici titolare che ha trovato Spalletti ci sono calciatori che danno battaglia sempre e non si arrendono mai. Il risultato con la Lazio è un po’ bugiardo, considerando 2 pali e un gol fatto da Kvara che ha tirato alto, che dopo si è fatto perdonare con la rete di grande rabbia. Ci siamo ripresi quello perso mercoledì, una partita storta ci può stare, soprattutto quando un allenatore si rivede. Oggi però il Napoli è primo a ha vinto con la Lazio anche con un risultato stretto per quello visto in campo.

A Napoli o si vince o si muore? Questa frase di Spalletti non è vera, non è mai stata detta a Napoli. Questo Napoli è forte e la gente si è molta arrabbiata per la partita con il Lecce per il risultato e i tanti cambi troppo avventati. 6 volti su 11 sono decisamente troppi, è stato un errore. Il Napoli non può fare a meno di certi giocatori, uno di questi è Lobotka, purtroppo però qualche volta mancherà e non vedo uno che possa fare le sue veci. Ci sarebbe Demme, ma purtroppo è infortunato, poi potrebbe fare quel ruolo Ndombele ma deve ancora lavorare molto.

Vogliamo poi parlare di Kvaratskhelia? Questo è un campione, ha una rabbia dentro che ti fa capire che con lui in campo la partita la perdi solo se gli altri sono veramente stati più bravi e più cattivi di te.

Osimhen? Un animale, se gli lanci la palla lunga in avanti la prende sempre lui. E’ difficile che l’avversario riesca a fermarlo. Nel secondo tempo il Napoli ha giocato molti palloni su Victor, al quale è mancato solo il gol.

Kim? Avete come salta e il tempo che prende agli avversari? Fa sempre gol se la palla arriva dalle sue parti”.