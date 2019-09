Auriemma: “Mai più un Napoli scarico! Se certi errori si ripeteranno si rischia di dire addio allo scudetto a dicembre”

Il prossimo impegno di campionato, quello di domenica contro il Brescia, si avvicina in casa Napoli. Raffaele Auriemma ha voluto parlare della situazione degli azzurri, analizzando non solo il rendimento della squadra di Ancelotti ma anche quello di Inter e Juventus: “L’Inter e la Juventus sembrerebbero avere una regolarità, la prima grazie a Conte che rappresenta una novità, la seconda sta cercando – anche faticosamente – di comprendere gli schemi di Sarri. Il Napoli, che doveva approfittare della situazione, paradossalmente sta avendo qualche difficoltà nella discontinuità del proprio rendimento. Ora c’è Napoli-Brescia e qual è il senso? Il Napoli tornerà a essere il Napoli, non rivedremo ciò che abbiamo visto mercoledì sera. Purtroppo questa squadra, se non viene sollecitata, non riesce a mantenere certi standard di rendimento che occorrono per vincere. Innanzitutto, ritiro prepartita: è fondamentale, i calciatori sono ragazzi, non vuol dire che facciano chissà cosa altrove ma è una questione di applicazione mentale. Se tieni i calciatori e la squadra sempre sotto controllo prima della partita, loro non la sbaglieranno e il Napoli in questo momento sta bene fisicamente.

Anche lo staff tecnico avrà preso in esame la questione, così come la dirigenza e De Laurentiis, che spero si sia fatto sentire dopo la gara contro il Cagliari. A me sta bene rincorrere l’Inter ma se perdo le gare in maniera tale da poter ammettere di aver avuto un rendimento elevato e di non aver vinto per merito degli avversario. Nel caso di Napoli-Cagliari non è andata così, gli avversari hanno respinto gli assalti, hanno sofferto per poi punire gli azzurri nel finale. Questo non deve più succedere perché, altrimenti, dovremo dire addio allo Scudetto a dicembre, come l’anno scorso. Quest’anno il Napoli ha una squadra di alto rendimento, con calciatori che devono ancora esprimere il loro potenziale. Se non vinceremo lo Scudetto dovremo fare in modo che sia perché le altre sono state più brave di noi. Io non credo che la Juventus e l’Inter avranno questo rendimento costante, sarebbero un gravissimo errore farci male con le nostre mani, sono convinto che non accadrà più”.