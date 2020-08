Auriemma: "Milik era convinto di andare alla Juve, ma Pirlo vuole Dzeko"

In una diretta social il giornalista Raffaele Auriemma ha così parlato di mercato: "Temo per Milik che la Juve non lo prenda più. Nelle ultime ore s'è fatta forte la pressione dei bianconeri per Dzeko. Pirlo vuole lui. Mi dispiace per Milik che era convinto di andare a fare il vice di Ronaldo ma la mia sensazione è che non sarà così".