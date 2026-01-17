Auriemma: "Mistero sui lungodegenti. De Bruyne potrebbe non tornare in questa stagione"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato attraverso il proprio canale YouTube degli infortunati in casa Napoli, in particolare dei lungodegenti Lukaku, De Bruyne, Anguissa e Gilmour. Di seguito le sue parole: "Mi risulta che tanti tifosi del Napoli vogliano scrivere a chi l'ha visto perché vogliono capire che fine hanno fatto gli infortunati. A cominciare da Lukaku, che si è strappato il 14 di agosto e siamo ormai a metà gennaio e non si vede. Ma soprattutto il 30 novembre si diceva che doveva essere in panchina contro la Roma. Niente, sparito e non si sa quando tornerà. Per parlare poi di Anguissa, quando doveva tornare? Metà gennaio, vedrete che sarà di nuovo in squadra. Metà gennaio è arrivato e anche ancora non si vede. Ora si dice per fine gennaio dovrebbe essere nuovamente disponibile. Ma i casi più pesanti sono, lo sapete di chi? Quelli di De Bruyne e poi di Gilmour, non si sa niente su di loro, zero.

De Bruyne chissà se tornerà, perché si dice addirittura che il suo infortunio richieda così tanto tempo che forse questa stagione non basterà. Gilmour, anche lui operato ai muscoli, non si ha notizia del suo eventuale ritorno o di quando potrà essere nuovamente integrato nel gruppo squadra. Poi c'è Neres che si era infortunato alla caviglia, purtroppo, e ha dovuto saltare la gara contro il Verona. Si diceva che poteva tornare contro il Parma. è successo, ma poi che cosa è capitato? Ha giocato mezz'ora ed è dovuto uscire nuovamente, perché gli fa male di nuovo la caviglia. Quindi, e se questi calciatori se questi calciatori non sono in condizioni di giocare, bisogna dirlo. La gente vuole sapere se Antonio Conte potrà disporre e quando di tutti quelli che oggi non ci sono. E soprattutto se qualcuno si fa male, aspettiamo i tempi giusti per evitare che ci sia la ricaduta. Neres lo ritroveremo contro il Sassuolo? E chi lo sa, è un mistero. E come dobbiamo svelarlo?".