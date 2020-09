Auriemma: "Nessuno colloca il Napoli in pole, ma se nessuno viene a prendersi Koulibaly..."

Raffaele Auriemma, noto giornalista, tramite le colonne di Tuttosport si è così espresso circa gli obiettivi del Napoli per questa stagione: "Nessuno colloca gli azzurri nella pole position del campionato appena cominciato, al massimo se la vedrà con Atalanta e Lazio per il quarto posto dietro Inter, Juventus e Milan. Invece, lavorando a fari spenti e sperando che nessuno venga a prendersi Koulibaly, Gattuso sta attrezzando un gruppo competitivo. In pratica, quello visto a Parma, con la freddezza e il cinismo dei grandi team".