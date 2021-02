Auriemma: "Nonostante 9 assenti c'è chi dirà che il Napoli ha giocato male col Granada!"

Nel corso di Gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato dell'emergenza infortuni: "Io sono convinto che se il Napoli dovesse giocare male col Granada, cosa che può capitare, ci sarà ancora qualcuno che dirà 'il Napoli ha giocato male, come ha giocato male!'. Ora vanno anche gestiti ora quelli a disposizione almeno fino ai recuperi col Benevento. Quello che mi domando però: perchè regalare Llorente all'Udinese quando non avevi Mertens, non ancora Osimhen e Petagna giocava sempre?".