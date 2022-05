Auriemma: "Operazioni come Lozano non ci saranno più. Fabian rischia panchina prossimo anno"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha parlato Raffaele Auriemma del futuro di Fabian Ruiz

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha parlato Raffaele Auriemma del futuro di Fabian Ruiz e della politica che adotterà il Napoli quest’estate: “Io sono d’accordo con il presidente nel ripartire: non ha vinto con Sarri, non ha vinto con Spalletti, ci sta diminuire il monte ingaggi. Operazioni come Lozano il Napoli non le farà più.

Fabian Ruiz la prossima stagione potrebbe seguirla dalla panchina, vuole andare via a parametro zero mentre il Napoli vuole incassare. Fabian in questi anni di Napoli non ha dimostrato nulla di più rispetto al Betis, non è cresciuto".