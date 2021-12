Auriemma: "Osimhen non ancora guarito, perché convocarlo? Fermate la Coppa d'Africa!"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sul proprio canale YouTube le convocazioni per la Coppa d'Africa: "Non è una cosa normale vedere due infortunati seri non completamente guariti, come Osimhen o Koulibaly, raggiungere le proprie nazionali dopo la convocazione per la Coppa d’Africa. Per Osimhen probabilmente ci sarà un parere sfavorevole sia da parte del medico sociale del Napoli che del chirurgo che l’ha operato, vi sembra una cosa logica che venga poi messo nella disponibilità della nazionale nigeriana? Non lo trovo plausibile, un calciatore che ho pagato 70mln e che ha rischiato di perdere un occhio, lo faccio guarire e lo metto nelle mani della sua nazionale. Uno che non è ancora guarito, dovrà fare una tac di verifica delle saldature delle ossa il 31 dicembre, deve andare a fare in Africa una competizione altamente agonistica e rischiare una gomitata? Deve intervenire la FIFA, che già sta accettando un torneo che si gioca nel corso della stagione. Si fermano solo i campionati africani in questo periodo, quindi se proprio volete giocare questa coppa a gennaio giocatela solo con i calciatori che giocano in Africa, altrimenti si deve cambiare data. Non è più accettabile che la Coppa d’Africa si possa giocare, togliendo tanti giocatori alle squadre europee e falsando i campionati. Se il presidente De Laurentiis si fa promotore di una campagna che ponga fine a tutto questo, allora sono dalla sua parte”.