Auriemma: "Ounas per il momento resta, potrebbe arrivare offerta per Insigne"

Sui social il giornalista Raffaele Auriemma ha così commentato le ultime sul mercato del Napoli sul suo canale social di Youtube: "Sono convinto che entro martedì il Napoli un centrocampista lo prenderà. In ogni caso qualcuno andrà via. Tra Ounas e Insigne, faccio un paradosso, uno andrà via. Per ora Ounas è rimasto perché piace a Spalletti e prima di liberarsene bisogna capire quale sarà il destino di Insigne, non è detto che non arrivi qualche società che proponga un affare a giocatore e società. Per questo Ounas per il momento resta ma è destinato ad andare via per 13 milioni di euro. A quel punto arriverebbe un centrocampista".