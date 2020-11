Auriemma: "Per 60' una solo squadra in campo. Hysaj? Di grande rendimento"

"Il Napoli può lottare per lo Scudetto, lo sta dimostrando”. Parole di Raffaele Auriemma che attraverso il suo canale ufficiale Youtube commenta la vittoria contro il Bologna: "C'è stato l'approccio migliore delle ultime cinque gare, per sessanta minuti c’era una sola squadra in campo. Il migliore in campo è stato Lozano, seguito da Bakayoko che è stato un innesto fondamentale. Hysaj è stato spesso criticato, ma ha disputato una delle migliori partite del dopo Sarri. È un giocatore di altissimo rendimento”.