Auriemma: "Per Insigne complimenti da tutte le parti, Lozano si è rigenerato dal grigiore. Su Milik..."

Raffaele Auriemma ha commentato il rendimento dei calciatori del Napoli sul suo canale Youtube: “Insigne? Complimenti sperticati da tutte le parti, a cominciare dal C.T. Mancini, che ha ribadito nuovamente che lo vede nel 4-3-3 perché non deve scaricarsi nei recuperi difensivi come invece fa nel 4-4-2 del Napoli. Lozano? Ha segnato contro la Nazionale delle Bermuda, sarà poco però ha fatto un bel gol e un assist, si è rigenerato dal grigiore. Milik? Ha segnato il suo primo gol stagionale, non gli era mai successo di non andare a bersaglio neanche una volta fino al 12 ottobre".