Auriemma: “Pioli dove li ha visti questi festeggiamenti? Frase non intelligente”

Il giornalista Raffaele Auriemma, ai microfoni di Tele A, è tornato sulle dichiarazioni dell’allenatore del Milan dopo il sorteggio Champions: “Pioli sui festeggiamenti a Napoli? Non è una frase intelligente, lui è venuto a Napoli, girando la città ha visto che stavamo tutti con i mortaretti per festeggiare? Molte persone che parlano di Napoli non ci sono mai state, è un sentito dire. Dispiace che Pioli si sia lasciato andare ad una cosa del genere, senza avere certezza di questo.