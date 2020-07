Auriemma promuove Lozano: "Ha messo in campo quel vigore che mancava in altri"

Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Canale 21, soffermandosi sulla sconfitta patita dal Napoli a Bergamo per mano dell'Atalanta: "Il migliore secondo me è stato Lozano, ha messo in campo quel vigore e quella voglia di ribaltare il risultato che ho notato in altro. Il peggiore, rispetto a quello che abbiamo ammirato fino ad oggi, è stato Maksimovic: negli ultimi tempi aveva sbalordito un po' tutti".