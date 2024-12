Auriemma propone: "Kvara va venduto per prendere una punta accanto a Lukaku"

Il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset, ha analizzato le difficoltà del Napoli in fase offensiva: "Dobbiamo analizzare il recente passato del Napoli: delle ultime sei partite ne ha perse tre, segnando solo quattro gol. Il Napoli ha il settimo attacco della Serie A insieme al Parma, una squadra che segna così poco non può reggere tanto in testa alla classifica.

Allora la questione è sempre la stessa: Lukaku all'Inter funzionava perché vicino aveva Lautaro Martinez. Ce l'ha nel Napoli? Non ce l'ha e non ha nemmeno uno che possa somigliargli, al punto che Conte ha dovuto cambiare il 3-5-2 nel 4-3-3 per tenere un po' più vicino McTominay. Se il Napoli non vende Kvaratskhelia e non compra un altro attaccante... Ma per forza! Kvaratskhelia sono cinque partite che non fa un gol, ne ha segnati soltanto cinque in questa stagione, si accartoccia sul pallone, va a lottare con gli avversari...".