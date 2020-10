Auriemma: "Punto di penalizzazione una pena accessoria, non si applica se la gara si rigioca!"

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, ha commentanto il caso Juve-Napoli attraverso Twitter: "Il giudice sportivo non può assegnare il 3-0 a tavolino ad una squadra che dimostra di non aver potuto giocare una gara per "causa di forza maggiore". Inoltre il punto di penalizzazione si applica solo come "pena accessoria" al 3-0 e mai se poi la gara si rigioca".

