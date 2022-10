Auriemma: "Questo Napoli è dedicato a chi diceva che ADL non vuole vincere!"

"De Laurentiis lo scudetto l’ha sempre voluto vincere, ma senza farsi dissanguare da procuratori affamati e calciatori bambini".

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato il momento del Napoli attraverso il proprio canale Youtube: "Il primo eletto al parlamento europeo è il Napoli, con voto unanime e con una maggioranza schiacciante rispetto a tutti gli altri avversari. Oggi è divertente parlare di questa squadra, lo è per tutti. Nessuno avrebbe scommesso nemmeno uno scellino su questo strapotere del Napoli. Solo due pareggi e tutte vittorie schiaccianti, con squadre sempre diverse e con formazioni che permettono di fare minutaggio. Spalletti in questo è tra i migliori in Europa, è molto più importante per un club che l’allenatore ti valorizzi il patrimonio rispetto a chi sa gestire la rosa fatta di campioni.

Il Napoli è indiscutibilmente primo in classifica ed è anche materia di discussione e studio di tutte le società in Europa. Io questo primo posto consolidato della squadra di Spalletti lo vorrei dedicare non a quelli che avevano perplessità forti sul mercato, ce l’avevano tutti e ce l’avevo anche io, a quelli che hanno sempre detto che De Laurentiis non vuole vincere lo scudetto. Ora sorrido, mi diverto e mi fa piacere che questa massima era stata scolpita nel marmo: “ADL non vuole vincere perché per farlo dovrebbe acquistare calciatori con ingaggi superiori”. Avete visto che non è così? De Laurentiis lo scudetto l’ha sempre voluto vincere, ma senza farsi dissanguare da procuratori affamati e calciatori bambini. Ha aspettato il momento giusto per creare le condizioni affinché ci fosse una squadra forte ma con costi ragionevoli e non sperperi come vediamo fare alla Juve quest’anno. Era convinta che bastava investire centinaia di milioni di euro e fare falsi in bilancio per 250mln per vincere sempre lo scudetto. Non è così, soprattutto se sbagli allenatore e affidi le chiavi e la cassaforte del club ad uno superato come Allegri, perché non si è aggiornato.

Il Napoli sono anni che sta andando vicino allo scudetto. Nel 2018 era pronto a vincere il tricolore, di quella squadra ora c’è forse solo Zielinski. Da quell’anno il Napoli ha continuamente rinnovato la squadra, oggi domina e può solo sperperare questo titolo e decidere di non vincerlo. Non è un mettere pressione, ad oggi nessuna squadra è più forte merita di vincere più del Napoli. Quindi Spalletti deve calarsi nella convinzione di avere una squadra che, oggi, lo scudetto lo può solo sperperare. Prendere coscienza di quello che si è, significa voler bene alla squadra. Altrimenti se iniziamo a generare il dubbio nei calciatori è un modo per indebolire le convinzioni di questa squadra. Quindi dedichiamo questo primato a quelli che dicevano che De Laurentiis non voleva vincere lo scudetto e andiamo avanti con questa convinzione. Il presidente sarà anche antipatico, ma tutto quello che dice è giusto, è il modo con il quale si esprime che va rivisto. Non ha mai sbagliato un obiettivo o una proposta”.