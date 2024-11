Auriemma replica a Biasin: “Sei nerazzurro! Il VAR cosa doveva cambiare, un giallo? Conte conosce l’Inter…”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, giornalista notamente di fede interista, nel corso della trasmissione 'Pressing' si esprime così: “Dopo due settimane di polemiche sul rigore di Dumfries avete voltato pagina troppo in fretta (riferimento a Lukaku ed un secondo giallo non dato, ma smentito da Cesari, ndr). Dopo Empoli-Napoli Conte non ha detto niente, parla dopo Inter-Napoli per un’intemerata già storica, dopo Napoli-Roma non dice una parola per tre situazioni discutibili un solo discorso alla nazionale. Conte fa benissimo, è un grande comunicatore e sa che certe cose in Italia funzionano ma fa sorridere che qualcuno ha fatto credere che sia stato un discorso per il bene dell’universo. Lui è furbo, ma c’è chi finge di crederci. Quel discorso è fatto per il bene di tutti? Perché non lo fa stasera?".

Nel corso dell'appuntamento è arrivata la replica di Raffaele Auriemma, anch'egli presente da remoto in trasmissione, fino ad un botta e risposta: “Sei tu che indossi la maglia nerazzurra. Conte ha parlato dell’utilizzo del VAR e del cambio del protocollo. Non dopo Empoli? L’ha fatto dopo un 1-1, quindi? Cose peraltro che sul VAR io ho già detto da tempo ed altri come me. Sì, è un discorso per il bene di tutto, ridi pure. Ma stasera cosa? Cosa doveva cambiare il VAR? Veramente diventiamo ridicoli a parlare di un giallo, così non la finiamo più! Dietrologie? Il problema è che Conte ha frequentato l’Inter, perciò forse parla di dietrologie”.