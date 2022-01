Auriemma: “Rinnovo Fabian? No del Napoli alla richiesta di 4.5mln. Su Mertens…”

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia nel corso della trasmissione Club Napoli Night: "Mai avrei immaginato che il Toronto avesse offerto così tanto ad Insigne. Ha dato fastidio la tempistica tipica di chi teme di perdere la commissione milionaria per la cessione, vale a dire l'agente del calciatore. Invece, c'è un patto tacito tra il Napoli e Mertens, la cui permanenza dipenderà dal suo rendimento considerando che il Napoli non eserciterà l'opzione e non da una questione economica.

Per Fabian Ruiz - ha proseguito Auriemma - c'è una situazione di stallo. Il suo entourage ha chiesto un ingaggio di 4,5 milioni a stagione, come Mertens. Il Napoli ha detto di no e ha chiesto che si presenti una squadra che possa acquistarlo. Lo spagnolo va a scadenza nel 2023, quindi dovrebbe venderlo adesso. Altrimenti, sarà tribuna come accaduto con Milik".

Per il futuro, "mi piace moltissimo Zerbin che è un classe 1999 e numericamente sostituirà Insigne, potendo giocare come esterno d'attacco e anche di centrocampo nel 4-3-3. Nel mercato di gennaio - ha concluso il giornalista napoletano - il Napoli non farà nulla. Tagliafico non serve adesso. Verrebbe subito solo se il Toronto chiedesse Ghoulam agli azzurri".