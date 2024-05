Auriemma: “Se non arriverà Conte, tutti gli altri allenatori saranno un punto interrogativo”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Crc, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Crc, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A del prossimo allenatore del Napoli: “È sbagliato dire che si sta brancolando nel buio perché tutti i nomi che vengono fuori sono quelli di allenatori con cui ciclicamente ADL ha contattato o iniziato una trattativa.

Questo conferma che che non ci sono ancora certezze su chi allenerà il Napoli il prossimo anno. Per me se non dovesse arrivare Conte tutto il resto sarà un punto interrogativo. Gli altri sono tutti di ottimo livello, ma con Conte c’è la garanzia che la parte tecnica viene gestita solo e soltanto da chi fa la parte tecnica”.