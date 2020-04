Auriemma: "Si giocherà, il calcio ormai è una grandissima industria. La prima partita..."

Nel corso di un intervento sul suo canale youtube, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato della ripresa della Serie A: "Si tornerà a giocare, ormai ve lo posso dire per certo. Non è più uno sport ed essendo una grandissima industria non può chiudere. Se fosse stato uno sport come negli anni '70, con interessi non ancora così potenti, tutti avrebbero concordato uno stop senza assegnazione titolo. Essendoci in ballo centinaia di milioni di euro di diritti tv, sponsor, scommesse, come si fa a non farlo riprendere? C'è un ping pong, si tirano per la giacca chi vuole giocare assolutamente, chi non vuole giocare per non retrocedere, è una rissa. Dal 4 maggio si tornerà però ad allenarsi e per il calciatore si prevede un periodo di clausura con compagni, massaggiatori ecc fino a quando le misure verranno ulteriormente allentate. Secondo me si partirà proprio dalle semifinali di Coppa Italia in chiaro".