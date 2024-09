Auriemma: “Solo il Napoli concentrato al 100% sul campionato, ma Conte non dirà mai che è l'obiettivo"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24 della lotta scudetto. Queste le sue parole: "L'Atalanta non mi dà la sensazione di essere da scudetto, la Juve non prende gol, ma non ne fa, l'Inter vive lo stesso post scudetto del Napoli. L'unica squadra concentrata al 100% sul campionato è il Napoli, anche se Conte non lo dirà mai che è l'obiettivo".