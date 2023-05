Auriemma: “Spalletti ha deciso di dimettersi il 19 aprile. Non escludo questi tre nomi”

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Radio 24 nel corso di ‘Tutti Convocati’

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Radio 24 nel corso di ‘Tutti Convocati’: "Secondo me la volontà di dimettersi di Spalletti è arrivata di recente a De Laurentiis e cioè dopo la PEC mandata dal presidente il 19 aprile per confermare il tecnico. E quella è stata la miccia che ha acceso il fuoco. I nomi di De Laurentiis sono sempre tanti, perchè fa il casting. Ne sente 6-7 e poi fa una scelta. Il nome di Gasperini non è da escludere, perchè in passato lo valutò. Non escludo anche soluzioni più roboanti come Conte, senza trascurare l'ipotesi Italiano”.