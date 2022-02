Auriemma spinge per Osimhen dal 1': "E' guarito, come si fa a tenere in panchina un ghepardo così?"

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, nel corso della sua trasmissione sull'emittente radiofonica si è espresso così su Victor Osimhen: "Come si fa a tenere in gabbia un ghepardo come Osimhen? Ormai sta bene, è guarito come mi ha confermato il prof. Tartaro perché non ha più gonfiore, la maschera è così come lui la chiedeva e perché tenerlo in panchina? Lui è l’uomo della riscossa, non dimenticate che il Napoli con lui ha vinto le prime 9 ed a Milano era a +7 dall’Inter e perché con Osimhen non dovrebbe fare un altro filotto del genere? Il Napoli può fare a meno di tutti, ma non di Osimhen che è unico nel suo genere ed è l’unico attaccante che ti può far giocare con qualsiasi modulo ed interpretazione".