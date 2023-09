Auriemma sta con Garcia: "Allenatore giusto! Il Napoli non è più lo stesso da marzo..."

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato così il momento del Napoli all'indomani della vittoria con lo Sporting Braga

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato così il momento del Napoli all'indomani della vittoria con lo Sporting Braga nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati' su Radio 24: "Non dobbiamo dimenticare che da metà marzo il Napoli non era la squadra cinica di inizio stagione, è un trend che è continuato. Osimhen sta sbagliando tanto. Garcia allenatore giusto per il post Spalletti, ma purché abbia un giusto dialogo con la squadra"