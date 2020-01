Auriemma: "Stucchevole dire che Sarri è un traditore, voi che avreste fatto al suo posto?"

La scorsa estate Maurizio Sarri s'è vestito di bianconero, dopo tre anni al Napoli e in mezzo uno al Chelsea, scatenando la rabbia dei tifosi azzurri. Raffaele Auriemma, noto giornalista, ha parlato del passaggio alla Juve e dell'accoglienza che gli riserverà il San Paolo: "Sarri voglio ricordarlo così e mi piacerebbe se il pubblico di Napoli domenica lo accogliesse come lui fa in questa foto: con un applauso. Trovo stucchevole ed anche un po' provinciale questa storia dei "traditori": ma voi al posto suo, cosa avreste fatto?", il suo post su Twitter.

