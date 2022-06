Auriemma: “Zielinski ha dichiarato falsità dicendo che non ha mai chiesto di andare via”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Marte, nel corso della sua trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Marte, nel corso della sua trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così: “Mertens cosa doveva rispondere? L’email è una provocazione perché lui non può fare la proposta al Napoli, è il Napoli che deve fare subito l’offerta al miglior marcatore della storia del club. Mi piace molto l’idea della microcamera sulla giubba dell’arbitro.

Osimhen che deve dire? Può mai dire bugie come Zielinski che ha detto che non ha mai chiesto di andare via? Da qui si capisce il carattere del calciatore: Politano ha fatto dichiarare all’agente che vuole andare via mentre Zielinski ha dichiarato falsità.

Il rinnovo di Mertens ora dipende solo dal Napoli, che deve accettare le richieste del belga.

Il Napoli, pure se l’anno prossimo non dovesse andare in Champions ed è probabile con il ridimensionamento, ma la società ha già incassato i 30 milioni della Champions. Sentire tante voci che è possibile che i big vadano via, ci fa capire che se qualcuno non dovesse andare via non ci resta con piacere come Zielinski che non è vero che non ha chiesto la cessione".