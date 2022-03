Avv. Afeltra: "Ecco perché il Napoli non rischia lo 0-3 a tavolino con la Juve"

La FIGC ha deferito De Laurentiis e il Napoli per la quarantena non rispettata da parte di tre giocatori partenopei in occasione di Juventus-Inter

TuttoNapoli.net

La FIGC ha deferito De Laurentiis e il Napoli per la quarantena non rispettata da parte di tre giocatori partenopei in occasione di Juventus-Inter. A parlare delle possibile conseguenze per il club è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'avvocato Roberto Afeltra: "E’ una situazione molto semplice. Si ritiene che il Napoli e il presidente non abbiano rispettato le norme per quanto riguarda la pandemia. Il Collegio di primo grado deciderà a chi dare ragione in questa controversia. Chi sarà scontento si potrà rifare al giudice d’appello e in caso ancora più lungo al Collegio di garanzia dello sport. Secondo la mia opinione la violazione di norma non esiste e i calciatori hanno fatto bene. Penso che non ci sia perché la quarantena era facoltativa. Secondo me il Napoli non rischia nulla e nemmeno i calciatori".

Che cosa comporta il deferimento?

"Il deferimento è la conclusione dell’indagine dove secondo la Procura la norma è stata violata e si viene chiamati a giudizio. Poi dopo la scelta del collegio ci saranno gli sviluppi".

Ma i calciatori potevano giocare?

"I calciatori non è vero che non potessero giocare perché la quarantena è fiduciaria. A me sembrerebbe una decisione alquanto impropria perchè vi ripeto non penso ci sia la violazione della norma".