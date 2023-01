Avv. Afeltra: "Sentenza Juve impugnabilissima. Non è illecito grave, ripetuto e prolungato"

Roberto Afeltra, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha commentato la situazione della Juventus alla luce delle motivazioni date dalla Corte d'Appello

Roberto Afeltra, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha commentato la situazione della Juventus alla luce delle motivazioni date dalla Corte d'Appello Federale in merito alla sentenza che ha tolto 15 punti in classifica ai bianconeri: “La sentenza ha grandissimi punti per cui può essere impugnata davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. Ben 16 pagine sulle 36 sono dedicate alle motivazioni di diritto, 5 sul motivo della revocazione della sentenza con cui la Juventus era già stata assolta in due gradi di giudizio. Questo è poco condivisibile e non si può parlare di illecito grave, ripetuto e prolungato”, ha detto ai microfoni di Radio BiancoNera.