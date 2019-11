Avv. Canovi: "Adire vie legali non conviene a nessuno, Napoli prenda provvedimenti negli spogliatoi"

Dario Canovi, avvocato ed operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Sconsiglio ai dirigenti di entrare negli spogliatoi prima e dopo la partita, almeno per mezzora. Se la cosa finisce in mano agli avvocati non ci guadagna nessuno. In questa situazione va usato tanto buonsenso. I dirigenti del Napoli e Ancelotti hanno questa dote e debbono usarla nel modo migliore. Se si arriva alle carte legali il Napoli va incontro ad una stagione molto molto travagliata. Ci sono due calciatori importanti che sono in scadenza di contratto, in una situazione del genere penserebbero di più alle loro gambe che al bene del Napoli. Una punizione può arrivare anche tra quattro mura, nello spogliatoio".