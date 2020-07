Avv. Cantamessa: "Gattuso, un signore! Il Milan se ne è liberato troppo presto!"

L'avvocato Leandro Cantamessa, da sempre vicino all'ambiente Milan, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul mister del Napoli Gennaro Gattuso: "Operato di Gattuso? E' un signore. Anche se l'aspetto non lo suggerisce, è un autentico signore. Ha grande personalità, è una persona di Serie A. Il Milan se ne è liberato troppo presto. Gattuso ha fatto bene ad andare ad allenare fuori per aumentare la sua esperienza. Lui fa parte della storia del club rossonero, con la dote di essere un grande signore. Il Napoli non fa parte della lizza dei nemici, neanche ai bellissimi tempi dei duelli per lo Scudetto".