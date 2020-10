Avv. Chiacchio: “Azioni legali contro il Genoa? Bisogna chiedere al Consiglio Federale”

Nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l'avvocato Eduardo Chiacchio: “Non so se il Napoli vorrà intraprendere azioni legali nei confronti dei fatti accaduti col Genoa. Per essere intrapresa un’azione penale, è necessario ci sia un danno o un dolo. Di certo bisogna chiedere l'autorizzazione al Consiglio Federale di promuovere azioni civili o penali nei confronti di altri tesserati.

Soglia limite per il rinvio delle partite? In Figc c'è una lacuna nei regolamenti: non esiste una normativa a differenza di altri Paesi. Ad oggi, tutto ciò non è stato chiarito e bisogna adeguarsi con grande velocità indicando un numero minimale di giocatori negativi che possa consentire ad una squadra di scendere in campo. Quando ci sono violazioni sul protocollo, interviene la Procura Federale con sanzioni ai responsabili".