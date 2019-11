Avv. Chiacchio: "Già dal comunicato s'era capito che il Napoli avrebbe avviato azioni contro calciatori"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l’avvocato Eduardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto sportivo: “Dal comunicato stampa diramato dal calcio Napoli si era già capito che il Napoli avrebbe avviato azioni in tutte le sedi dopo l’ammutinamento della squadra. Dinanzi al collegio arbitrale si può agire per comminare la multa, dinanzi nel tribunale ordinario, invece, per il danno d’immagine”.