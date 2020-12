Avv. Chiacchio: "Il Napoli deve essere risarcito per l'infortunio di Osimhen!"

Eduardo Chiacchio, legale esperto di diritto sportivo, ha parlato dell'infortunio di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Crc: "Le società di club sono tutelate con polizze assicurative stipulate dagli enti organizzatori delle competizioni internazionali, come nel caso della Uefa e della Fifa. Non so, però, se l’ente che organizza la Coppa D’Africa ha questo tipo di polizza. Se la possiede, il Napoli verrà sicuramente ristorato del danno creato a causa di questo infortunio, altrimenti qualsiasi iniziativa può essere valida e, a mio avviso, il Napoli dovrebbe farsi valere”.