Avv. Chiacchio: “Juve non rischia la Serie B ma altra penalizzazione. Sul caso Osimhen…”

Eduardo Chiacchio, avvocato esperto in diritto sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione “La Città del Pallone” in onda su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non rischia nulla per il caso Osimhen, proprio perché la situazione non è chiara sono stati richiesti altri sei mesi per indagare, la società azzurra risulta estranea perché il fatto è avvenuto in terra belga-francese. La Juventus è stata condannata perché è stata creata una situazione sistemica, non per una, ma per numerose plusvalenze. Gli altri club sono stati prosciolti perché non esiste un fatto sistemico, la prova per questi club non risulta schiacciante come per la Juventus.