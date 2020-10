Avv. Chiacchio: "Juve non si costituisce, ricorso è un rigore a porta vuota per il Napoli"

L'avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, è intervenuto al microfono di 'Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli farà ricorso e dopo il deposito dello stesso la Corte d'Appello fisserà una data. La Juventus potrà costituirsi fino a tre giorni prima della discussione, ma mi pare che non sia intenzionata a farlo. A questo punto è come battere un rigore a porta vuota, perché il Napoli ha argomenti validi e seri e manca la controparte. Nel giro di 15-20 giorni mi aspetto di avere una decisione ufficiale".