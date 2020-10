Avv. Grassani: "Dal 4 ottobre contagi in crescita, conferma che sono corrette scelte di Asl e club"

Nel corso dell'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il legale del club azzurro Mattia Grassani ha toccato i diversi temi legati al caso Juve-Napoli, ribadendo la legittimità e soprattutto la validità sia del provvidemento dell'Asl ed anche, ovviamente, anche la scelta del club partenopeo di osservare scupolosamente le disposizioni sanitarie: "Ho parlato con la dirigenza? C'è da un lato massimo rispetto del lavoro degli inquirenti e giudice sportivo, c'è estrema convinzione e fiducia circa la scelta operata, che poi è stata obbligata, di non viaggiare per Torino. I fatti verificatisi dopo il 4 di ottobre, con una curva sempre in crescita, conferma come le prescrizioni dell'Asl siano state scelte obbligate da compiere, la dirigenza è determinata a far valere questo principo di civiltà giudica a tutela della salute non solo dei giocatori del Napoli, ma anche di tutti quelli che avrebbero avuto contatti con i giocatori del Napoli in una trasferta lunga e complicata".