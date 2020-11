Avv. Grassani: "Nazionali? I club potrebbero fare fronte comune per non dare i calciatori"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il legale della SSC Napoli, Mattia Grassani, ha dichiarato: "Mancate trasferte con le nazionali? Non sono ancora coinvolto, ma il calcio sta risentendo del panorama internazionale, la stessa Fifa ha disposto una delibera per delle eccezioni. I club sono i titolari dei diritti alle prestazioni dei giocatori, non è escluso un fronte comune di fronte al non rilascio che è normato dalla Fifa. Tutte le normative a livello nazionale vanno in questa direzione per limitare il contagio, anche in chiave ricorso Napoli, ci chiediamo perché debba essere solo un solo club ed una tifoseria a pagare".

