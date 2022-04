Avv. Grassani: "Plusvalenze? Bizzarra metodologia non riconosciuta da alcun organismo"

Giornata chiave per il processo sportivo sul caso plusvalenze, ai microfoni del Corriere dello Sport parla Mattia Grassani

Giornata chiave per il processo sportivo sul caso plusvalenze, ai microfoni del Corriere dello Sport parla Mattia Grassani, legale del Napoli, che mette nel mirino la modalità d'indagine: "È stata introdotta una bizzarra metodologia non riconosciuta da alcun organismo o autorità, e fondata su dati asettici riscontrati da un sito come Transfermarkt, che non può essere considerata pratica convenzionale per la valutazione dei calciatori. Aderire a una simile ricostruzione frustrerebbe un principio cardine del diritto come l'autonomia negoziale delle parti e l'essenza del calciomercato".