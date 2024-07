Avv. Morelli: "Priorità il rinnovo di Kvara, se Osimhen non andasse via..."

Niccolò Morelli, avvocato ed agente FIFA, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio, alla trasmissione “1 Football Club”

Come valuta le mosse fatte dal Napoli sul mercato?

“Credo che l’obiettivo principale sia il rinnovo di Kvara. Sono positive le operazioni Buongiorno e Marin e, al momento, sono a posto. Altre operazioni potrebbero incastrarsi con la cessione di Osimhen. Dopo la sua partenza, si capirà quali saranno le scelte sul mercato. Si potrebbe pensare anche che il club non faccia ulteriori operazioni. Conte è un allenatore che valorizza i propri uomini. Il Napoli vanta già ottimi giocatori. Dopo gli innesti in difesa, e con un ulteriore centrocampista, si potrebbe fare un ottimo campionato”

Il Napoli, a centrocampo, crede punterà su un giovane oppure si può sperare di arrivare ad un grande nome?

“L’ottica del Napoli, secondo me, è di puntare su un giovane da valorizzare” Un giocatore come Pierre Ekwah sarebbe il profilo ideale per gli azzurri.

Nessuna squadra italiana si è avvicinata al ragazzo?

“Al momento ci sono degli interessamenti. È un giocatore di prospettiva, co una struttura fisica importante ma veloce e dai piedi buoni. Per il Napoli potrebbe essere un tassello importante. Lo vedrei bene nella mediana azzurra. Ha fatto una stagione importante con il Sunderland e, con un anno di crescita, potrebbe esplodere”

In difesa c’è necessità di ulteriori innesti dopo la cessione di Ostigard?

“Se non ci sono uscite non si fanno ulteriori acquisti. Se uscisse un giocatore si potrebbe integrare”

Osimhen può davvero rimanere a Napoli?

“Il giocatore credo abbia altre idee. Bisogna vedere se si riuscirà a concretizzare, ma sono affari sempre complicati. Se rimanesse, sarebbe una grande risorsa per Antonio Conte. La sua cessione, però, consentirebbe al Napoli di trovare un sostituto all’altezza Osimhen vale i 130 milioni della clausola? “Quest’anno non ha fatto un campionato da 130 milioni, ma è un giocatore che li vale. Ci sono squadre che possono impiegare queste risorse, ma andrebbe compresa la volontà”